Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова на западе ЛНР
По предварительным данным, 25 человек получили ранения, из них восемь детей. Повреждены жилые дома и соцобъекты.
Две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова. Об этом сообщил в понедельник штаб обороны Луганской Народной Республики. 25 человек получили ранения, из них восемь детей.
Очевидцы рассказывают об обстреле Стаханова. Видео © ЛИЦ
"Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова киевскими силовиками", — сказано в сообщении.
В результате обстрела Стаханова были повреждены жилые дома и социальные объекты, в том числе здание средней школы № 9. Кроме того, пострадал местный хоспис.
Напомним, что несколько человек погибли в понедельник в результате удара ВСУ по Донецку. Несколько образовательных учреждений, в том числе Классическая гуманитарная гимназия на улице 50-летия СССР, получили повреждения из-за украинских снарядов. Масштабы разрушений сняли на видео.