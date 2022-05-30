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Опубликовано 30 мая 2022, 16:26

Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова на западе ЛНР

По предварительным данным, 25 человек получили ранения, из них восемь детей. Повреждены жилые дома и соцобъекты.

Две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова. Об этом сообщил в понедельник штаб обороны Луганской Народной Республики. 25 человек получили ранения, из них восемь детей.

Очевидцы рассказывают об обстреле Стаханова. Видео © ЛИЦ

"Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова киевскими силовиками", — сказано в сообщении.

В результате обстрела Стаханова были повреждены жилые дома и социальные объекты, в том числе здание средней школы № 9. Кроме того, пострадал местный хоспис.

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Напомним, что несколько человек погибли в понедельник в результате удара ВСУ по Донецку. Несколько образовательных учреждений, в том числе Классическая гуманитарная гимназия на улице 50-летия СССР, получили повреждения из-за украинских снарядов. Масштабы разрушений сняли на видео.

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ЛИЦ

Алексей Берковиц
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