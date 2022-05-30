Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова на западе ЛНР

По предварительным данным, 25 человек получили ранения, из них восемь детей. Повреждены жилые дома и соцобъекты.

Две беременные женщины погибли при обстреле города Стаханова. Об этом сообщил в понедельник штаб обороны Луганской Народной Республики. 25 человек получили ранения, из них восемь детей.

Очевидцы рассказывают об обстреле Стаханова. Видео © ЛИЦ

"Две беременные женщины погибли при обстреле Стаханова киевскими силовиками", — сказано в сообщении.

В результате обстрела Стаханова были повреждены жилые дома и социальные объекты, в том числе здание средней школы № 9. Кроме того, пострадал местный хоспис.