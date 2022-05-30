В Кремле возмущены ударами украинской армии по гражданской инфраструктуре в Донбассе
По словам Пескова, "именно с этим и борются наши воины" в ходе специальной военной операции на Украине. Защита людей от таких проявлений — основная цель.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник назвал возмутительным нанесение ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе, в том числе в Донецке, где сегодня получили повреждения несколько образовательных учреждений.
"Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, чтобы этого не было. И именно этому — защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли в понедельник в результате удара ВСУ по Донецку. Несколько образовательных учреждений, в том числе Классическая гуманитарная гимназия на улице 50-летия СССР, получили повреждения из-за украинских снарядов. Масштабы разрушений сняли на видео.
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