В Кремле возмущены ударами украинской армии по гражданской инфраструктуре в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник назвал возмутительным нанесение ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе, в том числе в Донецке, где сегодня получили повреждения несколько образовательных учреждений.

"Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее — это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, чтобы этого не было. И именно этому — защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции", — отметил представитель Кремля.