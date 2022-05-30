ВСУ обстреляли две школы и гимназию в Донецке, есть погибшие

Жертвами очередной украинской атаки стали как минимум пять человек. Сообщается о 12 пострадавших при попадании снаряда на территорию школы № 22.

Не менее пяти человек погибли в понедельник в результате удара ВСУ по Донецку. Об этом сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них в тяжёлом состоянии, в школе № 5 — один погибший", — перечислил он.

Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле в районе улицы Динамической, Будённовский район Донецка. Ещё один человек погиб при обстреле на пересечении улиц Генерала Антонова и 50-летия СССР.

Кулемзин отметил, что несколько образовательных учреждений, в том числе Классическая гуманитарная гимназия на улице 50-летия СССР, получили повреждения из-за украинских снарядов.

"По причине опасности боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 8 на участке ул. Генерала Антонова – ул. Любавина в Ворошиловском районе", — добавил мэр.