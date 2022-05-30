Российские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта ВСУ и узел связи
Кроме того, нанесены удары по 34 районам сосредоточения украинских солдат с боевой техникой.
В ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что объекты были уничтожены высокоточными ракетами.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — рассказал генерал-майор.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили украинский ЗРК "Оса-АКМ" в районе Николаевки. Кроме того, нанесены удары по трём пунктам управления ВСУ и 25 позициям украинских солдат с боевой техникой.
ТАСС / Андрей Мармышев