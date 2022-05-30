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Опубликовано 30 мая 2022, 08:15

Российские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта ВСУ и узел связи

Кроме того, нанесены удары по 34 районам сосредоточения украинских солдат с боевой техникой.

В ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что объекты были уничтожены высокоточными ракетами.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — рассказал генерал-майор.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили украинский ЗРК "Оса-АКМ" в районе Николаевки. Кроме того, нанесены удары по трём пунктам управления ВСУ и 25 позициям украинских солдат с боевой техникой.

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ТАСС / Андрей Мармышев

Оксана Попова
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