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Регион
Опубликовано 29 мая 2022, 09:13
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ВС РФ уничтожили украинский ЗРК "Оса-АКМ" в районе Николаевки

Кроме того, нанесены удары по трём пунктам управления ВСУ и 25 позициям украинских солдат с боевой техникой.

Российские военные за последние сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Николаевке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровки, Покровского в Донецкой Народной Республике, Северодонецка в ЛНР и Безрукова в Харьковской области", уточнил он.

Также за сутки высокоточными ракетами поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийские батареи на огневых позициях.

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Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. В результате удара ликвидировали также 15 иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.

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ТАСС / Владимир Зинин

Татьяна Миссуми
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