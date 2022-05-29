ВС РФ уничтожили украинский ЗРК "Оса-АКМ" в районе Николаевки

Кроме того, нанесены удары по трём пунктам управления ВСУ и 25 позициям украинских солдат с боевой техникой.

Российские военные за последние сутки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Николаевке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровки, Покровского в Донецкой Народной Республике, Северодонецка в ЛНР и Безрукова в Харьковской области", — уточнил он.

Также за сутки высокоточными ракетами поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийские батареи на огневых позициях.