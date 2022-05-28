Российские военные захватили в качестве трофея в Красном Лимане комплекс Starlink

Система использовалась украинскими командирами для переговоров из катакомб "Азовстали". Это первый подобного рода объект, который оказался в руках военнослужащих ВС РФ.

В ходе освобождения украинского города Красный Лиман российские военные получили в качестве трофея комплекс Starlink, созданный компанией Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал журналист Александр Коц.

"Крутейший трофей группировки "О" в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального назначения и разведчики 21-й мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска — комплекс спутникового интернета "Старлинк", которым пользовались здесь ВСУ", — написал он в телеграм-канале.

Как объяснил журналист, оборудование активно использовалось украинскими военными, в числе которых командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), замкомандира "Азова" Святослав Паламар (Калина) и командир данного нацбатальона Денис Прокопенко (Редис). По словам корреспондента, комплекс применялся ими во время укрытия в катакомбах "Азовстали": с помощью него они проводили конференции и публиковали материалы.

По информации Коца, это первый подобного рода трофей, который захватили российские военнослужащие. Также он выразил уверенность в том, что за эту находку бойцов оценят по достоинству.