Российские военные захватили в качестве трофея в Красном Лимане комплекс Starlink
Найденный в Красном Лимане комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались ВСУ. Фото © Telegram / Kotsnews
Система использовалась украинскими командирами для переговоров из катакомб "Азовстали". Это первый подобного рода объект, который оказался в руках военнослужащих ВС РФ.
В ходе освобождения украинского города Красный Лиман российские военные получили в качестве трофея комплекс Starlink, созданный компанией Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал журналист Александр Коц.
"Крутейший трофей группировки "О" в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального назначения и разведчики 21-й мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска — комплекс спутникового интернета "Старлинк", которым пользовались здесь ВСУ", — написал он в телеграм-канале.
Как объяснил журналист, оборудование активно использовалось украинскими военными, в числе которых командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), замкомандира "Азова" Святослав Паламар (Калина) и командир данного нацбатальона Денис Прокопенко (Редис). По словам корреспондента, комплекс применялся ими во время укрытия в катакомбах "Азовстали": с помощью него они проводили конференции и публиковали материалы.
По информации Коца, это первый подобного рода трофей, который захватили российские военнослужащие. Также он выразил уверенность в том, что за эту находку бойцов оценят по достоинству.
Ранее Лайф сообщал, что российские сапёры разминировали более двух тысяч гектаров территории Донбасса. Военные также проверили 35 зданий и 7,6 км дорог. При этом они обнаружили и обезвредили более семи тысяч взрывоопасных предметов.