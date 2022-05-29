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Опубликовано 29 мая 2022, 10:12

Два мирных жителя погибли в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

Ещё трое мужчин и две женщины получили ранения в результате удара по населённому пункту.

Два мирных жителя погибли в Макеевке Донецкой Народной Республики после очередного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ следующих населённых пунктов: Макеевка — погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения", — говорится в сообщении СЦКК.

По данным центра, ещё трое мужчин и две женщины получили ранения в результате удара.

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Ранее Лайф сообщал, что белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлёвка из-за обстрелов ВСУ. Населённый пункт неоднократно подвергался ударам со стороны Незалежной.

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Anadolu Agency via Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Оксана Попова
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