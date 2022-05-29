Два мирных жителя погибли в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ
Ещё трое мужчин и две женщины получили ранения в результате удара по населённому пункту.
Два мирных жителя погибли в Макеевке Донецкой Народной Республики после очередного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ следующих населённых пунктов: Макеевка — погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения", — говорится в сообщении СЦКК.
По данным центра, ещё трое мужчин и две женщины получили ранения в результате удара.
Ранее Лайф сообщал, что белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлёвка из-за обстрелов ВСУ. Населённый пункт неоднократно подвергался ударам со стороны Незалежной.
Anadolu Agency via Getty Images / Diego Herrera Carcedo