Кадыров на видео доказал контроль ВС РФ над Северодонецком

Глава Чечни опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами "Ахмат" 95-го региона. Алаудинов показал центральную улицу города, здание СБУ и пообщался с продавцами магазина. На видео он обращается к "болтунам и сплетникам" с просьбой не писать то, чего не знают, и утверждает, что "город Северодонецк как был, так и остаётся под нашим контролем".