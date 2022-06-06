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Опубликовано 5 июня 2022, 21:06
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Кадыров на видео доказал контроль ВС РФ над Северодонецком

Кадыров опубликовал доказательства контроля ВС РФ над Северодонецком

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал видео, в котором подтвердил взятие российскими войсками под контроль жилой зоны города Северодонецка в ЛНР.

Глава Чечни опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами "Ахмат" 95-го региона. Алаудинов показал центральную улицу города, здание СБУ и пообщался с продавцами магазина. На видео он обращается к "болтунам и сплетникам" с просьбой не писать то, чего не знают, и утверждает, что "город Северодонецк как был, так и остаётся под нашим контролем".

Апты Алаудинов показывает улицы и здания Северодонецка. Видео © t.me / Kadyrov_95

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"Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. <...> Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. <...> помощник главы ЧР Апты Алаудинов специально для нас записал очередное видео", такой подписью сопроводил видео Кадыров.

Напомним, ранее глава Чеченской Республики опубликовал в своём телеграм-канале кадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генерального штаба ВСУ в Лисичанске.

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ТАСС / Елена Афонина

Юлия Коновалова
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