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Опубликовано 5 июня 2022, 14:47
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Кадыров показал применение новой тактики ВС РФ против украинских военных в Камышевахе

Вооружённые силы России во время боёв за посёлок Камышеваха в Запорожской области применили против украинских националистов новую тактику. Кадры боевых действий в телеграм-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Боевые действия за посёлок Камышеваха. Видео © t.me / Kadyrov_95

"По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них!" — написал Кадыров.

Он отметил, что теперь у российских военных есть новый план действий, который полностью доказал свою эффективность и помог победить в борьбе за стратегически важный посёлок.

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Ранее Лайф писал о том, что российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом. Кроме того, в районах Малой Камышевахи и Каменки были перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".

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t.me / Kadyrov_95

Александра Васильева
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