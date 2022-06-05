Кадыров показал применение новой тактики ВС РФ против украинских военных в Камышевахе

Вооружённые силы России во время боёв за посёлок Камышеваха в Запорожской области применили против украинских националистов новую тактику. Кадры боевых действий в телеграм-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Боевые действия за посёлок Камышеваха. Видео © t.me / Kadyrov_95

"По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них!" — написал Кадыров.

Он отметил, что теперь у российских военных есть новый план действий, который полностью доказал свою эффективность и помог победить в борьбе за стратегически важный посёлок.