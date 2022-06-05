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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 14:09
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Херсонское УСИН отказалось принимать российских военнопленных, переданных вне закона

СМИ: Херсонское УСИН отказалось принимать российских военнопленных, переданных вне закона

Украинские военные пытались определить российских военнопленных в колонии Херсонской области до перехода региона под контроль ВС РФ. Однако тогда все подразделения Управления службы исполнения наказаний по области отказались их принимать без законных оснований, сообщил в беседе с РИА "Новости" глава ведомства Евгений Соболев.

"К нам привезли из ИВС несколько военнопленных, но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум", — рассказал он.

Соболев напомнил, что для задержания человека любой страны всегда должны быть законные основания. К тому же ни прокуратура, ни полиция в тот момент на территории Херсонской области не работали, подчеркнул он.

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Ранее Лайф сообщал, что в ДНР не будут обменивать иностранных наёмников, которые действовали "как террористы". В частности, речь идёт о британцах Шоне Пиннере и Эндрю Хилле, а также марокканце Саадуне Брагиме.

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ТАСС / Филипп Кочетков

Оксана Попова
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