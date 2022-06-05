Глава Генштаба США рассказал о "тяжёлом испытании" для России

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может довольно усложнить военное положение России и стать для неё испытанием, считает председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

По его словам, в случае если страны всё же станут членами Североатлантического альянса, береговая линия Балтийского моря, кроме коротких полос вокруг Калининграда и Санкт-Петербурга, станет подконтрольной альянсу. Данная ситуация будет крайне выгодной для НАТО, но в то же время окажется "тяжёлым испытанием" для России, считает Милли.