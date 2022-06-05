Глава Генштаба США рассказал о "тяжёлом испытании" для России
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может довольно усложнить военное положение России и стать для неё испытанием, считает председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
По его словам, в случае если страны всё же станут членами Североатлантического альянса, береговая линия Балтийского моря, кроме коротких полос вокруг Калининграда и Санкт-Петербурга, станет подконтрольной альянсу. Данная ситуация будет крайне выгодной для НАТО, но в то же время окажется "тяжёлым испытанием" для России, считает Милли.
"Балтийское море имеет очень важное стратегическое значение, это один из величайших морских путей мира", — заявил Reuters американский военачальник.
Как уже сообщал Лайф, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция выступает против: президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался сказать "да" членству Финляндии и Швеции в блоке. НАТО намерено провести встречу делегаций Анкары, Хельсинки и Стокгольма для решения этой проблемы.
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