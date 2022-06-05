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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 14:03
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Политолог обратил внимание на изменение позиции Турции по Украине

Политолог Перенджиев: Турция перестаёт поддерживать Украину, пытаясь остаться миротворцем

Турция начинает менять позицию в отношении Украины, но пытается остаться в этой ситуации миротворцем. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал политолог, военный эксперт Александр Перенджиев.

"Предполагаю, что официальная Анкара движется от поддержки Киева к позиции оставаться над схваткой по возможности миротворцем. Тем более что некоторые страны НАТО, например США, Франция и Греция, а также такие страны коллективного Запада, желающие вступить в альянс, как Финляндия и Швеция, весьма открыто игнорируют и ущемляют интересы Турции", сказал он и добавил, что также они демонстрируют агрессию против Анкары и команды турецкого президента.

Политолог подчеркнул, что на данный момент Турция является единственным государством – членом НАТО, которое демонстрирует гибкость, прагматизм во внешнеполитическом курсе, прежде всего в целях отстаивания собственных национальных интересов. Кроме того, в Анкаре также видят готовность русского народа отстаивать национальную позицию и интересы, и именно поэтому "выражают Москве симпатию".

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Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция выступает за установление "справедливого мира" между Россией и Украиной. Глава республики продолжает стимулировать диалог и дипломатию между двумя странами в этом направлении, сообщили в канцелярии турецкого президента.

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Pexels

Оксана Попова
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