В Германии заявили о бессмысленности поставок оружия Украине, поскольку ВСУ продержатся в Донбассе не более пяти недель. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на представителей Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND).

Издание обратило внимание, что, несмотря на западные поставки оружия Киеву, которое, например, дважды было получено от Берлина, ВСУ продолжают сдавать позиции, в то время как российские военнослужащие уверенно наступают и с каждым днём продвигаются вперёд. Украинские солдаты просто не в состоянии оказать достойное сопротивление, причём причина кроется явно не в численности оружия, которого якобы не хватает, а в превосходящих возможностях ВС РФ.

"Bundesnachrichtendienst опасается, что украинское сопротивление может быть сломлено даже в ближайшие четыре-пять недель", — пишет автор статьи.

В ходе ряда секретных брифингов, проведённых в последние дни, аналитики разведки отметили, что ВС РФ способны ежедневно завоёвывать небольшие территории, а также допустили, что к августу смогут взять под контроль и весь Донбасс. В связи с этим поставлен огромный вопрос, будет ли доставлено немецкое оружие на следующей неделе или в какой-то момент в августе.