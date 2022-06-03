Немцы обозвали Бербок неудачницей и запретили ей давать Украине обещания от имени ФРГ
Читатели Die Welt подняли на смех главу МИД ФРГ Бербок за обещание поддерживать Украину
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото © Britta Pedersen / picture alliance via Getty Images
Читатели немецкой газеты Die Welt подняли на смех министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после её заверений поддерживать Украину. Её профессиональные качества вызвали огромное сомнение у пользователей, заявивших, что безапелляционность слов политика противоречит целям её работы.
"Единственное, что она может пообещать, так это то, что будет продолжать, "и ещё долго", давать простые ответы на сложные вопросы", — считает Anna Lyse.
При этом Maria B отметила, что даже некритичные жители постепенно начинают понимать, что Бербок — "абсолютная неудачница", которая не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти.
"Серьёзный вопрос: почему мы должны давать такое безоговорочное обещание поддерживать Украину вместо того, чтобы оставаться в стороне от конфликта?" — задумался Mike Müller.
А Monique M задался вопросом, почему глава МИД ФРГ обещает поддержку Украине, отметив, что такая помощь Германии совсем не по карману.
"Какие у Бербок сильные стороны? Качаться во время лжи и разговоров?" — добавил Konrad P.
Ранее протестующие даже пытались сорвать выступление главы МИД Германии Бербок по Украине. Активисты включили вой сирены и выкрикивали: "Подстрекательница войны, лгунья!" Другое мероприятие с участием министра решили отменить по соображениям безопасности.