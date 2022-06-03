Немцы обозвали Бербок неудачницей и запретили ей давать Украине обещания от имени ФРГ

Читатели немецкой газеты Die Welt подняли на смех министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после её заверений поддерживать Украину. Её профессиональные качества вызвали огромное сомнение у пользователей, заявивших, что безапелляционность слов политика противоречит целям её работы.

"Единственное, что она может пообещать, так это то, что будет продолжать, "и ещё долго", давать простые ответы на сложные вопросы", — считает Anna Lyse.

При этом Maria B отметила, что даже некритичные жители постепенно начинают понимать, что Бербок — "абсолютная неудачница", которая не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти.

"Серьёзный вопрос: почему мы должны давать такое безоговорочное обещание поддерживать Украину вместо того, чтобы оставаться в стороне от конфликта?" — задумался Mike Müller.

А Monique M задался вопросом, почему глава МИД ФРГ обещает поддержку Украине, отметив, что такая помощь Германии совсем не по карману.

"Какие у Бербок сильные стороны? Качаться во время лжи и разговоров?" — добавил Konrad P.