Новорождённая дочь Героя РФ Гаджимагомедова получила сертификат на бесплатную учёбу в РГСУ

В РГСУ прошло вручение первого сертификата на бесплатное обучение в рамках инициативы вуза по поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной "Операции Z". Его обладательницей стала Теймия Гаджимагомедова — новорождённая дочь Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова, которая появилась на свет всего за четыре дня до его смерти.

В ходе заседания учёного совета сертификат вручили отцу погибшего героя Энгельсу Гаджимагомедову, заместителю министра внутренних дел по Республике Ингушетия, обладателю звания "Народный герой Дагестана", кавалеру трёх орденов Мужества.

"Для нас большая честь вручить самый первый образовательный сертификат на бесплатное обучение в нашем университете дочери Нурмагомеда Гаджимагомедова, первого удостоенного звания Героя РФ участника специальной военной операции. Быть сопричастными к судьбе героической семьи Гаджимагомедовых очень много значит и для меня лично, и для всего коллектива РГСУ", — сказал и.о. ректора, член высшего совета партии "Единая Россия", академик РАХ Андрей Хазин в ходе церемонии вручения.