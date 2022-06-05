Киев предупредили о скором замыкании котлов и зачистке всего Донбасса от ВСУ

Главный вывод из брифинга официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова следующий: для украинских войск наступил час икс. Об этом телеканалу "360" заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, особо обратив внимание на то, что впервые объём поражения районов скопления живой силы и военной техники превысил отметку 500 районов.

По словам эксперта, ВС России ведётся масштабная работа. Применяется высокоточное оружие, артиллерия и военно-тактическая авиация. Михайлов заметил, что "идёт сохранение наших военных, а украинские войска находятся в шоке". При этом всего за сутки было поражено более 500 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены склады ГСМ и танки из восточноевропейских государств.

"О чём это говорит? Прежде всего, что для украинских войск наступил час икс. Сейчас их держат в ужасе. В основном по итогам брифинга мы видим работу тактической авиации, артиллерии, высокоточного оружия. Всё это не позволяет ВСУ высовываться из их укреплений. Видимо, после этого начнётся окончательная фаза замыкания котлов в Донбассе и зачистка этого региона от последних боеспособных частей ВСУ", — сказал он и выразил уверенность, что "котлы замкнут в ближайшие дни".