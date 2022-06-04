Минобороны объяснило, как РЭБ "Палантин" работает против ВСУ на Украине

Минобороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе военной спецоперации на Украине. Видео работы боевых расчётов появилось в телеграм-канале ведомства.

Минобороны показало работу комплекса РЭБ "Палантин" во время "Операции Z". Видео © Telegram / Минобороны России

Военное ведомство уточнило, что войска РЭБ используют боевую машину для выполнения задач по радиоэлектронному подавлению систем управления вооружёнными силами и оружием противника.

Минобороны сообщает, что комплекс "Палантин" блокирует сигнал управления разведывательными беспилотниками ВСУ, а также подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах.

Дальность действия системы — более 20 километров, и она работает точечно: "Палантин" способен подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, однако гражданская инфраструктура при этом останется невредимой.