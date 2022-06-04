ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 04:04
8054

Минобороны объяснило, как РЭБ "Палантин" работает против ВСУ на Украине

Минобороны РФ впервые показало работу РЭБ "Палантин" в спецоперации на Украине

Минобороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе военной спецоперации на Украине. Видео работы боевых расчётов появилось в телеграм-канале ведомства.

Минобороны показало работу комплекса РЭБ "Палантин" во время "Операции Z". Видео © Telegram / Минобороны России

Военное ведомство уточнило, что войска РЭБ используют боевую машину для выполнения задач по радиоэлектронному подавлению систем управления вооружёнными силами и оружием противника.

Российская система РЭБ подавила дрон НАТО, который вёл у берегов Крыма разведку для Украины
Российская система РЭБ подавила дрон НАТО, который вёл у берегов Крыма разведку для Украины

Минобороны сообщает, что комплекс "Палантин" блокирует сигнал управления разведывательными беспилотниками ВСУ, а также подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах.

Дальность действия системы — более 20 километров, и она работает точечно: "Палантин" способен подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, однако гражданская инфраструктура при этом останется невредимой.

А Лайф ранее рассказывал, как Минобороны показало уничтожение ударного беспилотника Bayraktar комплексом С-300 в рамках специальной "Операции Z" на Украине.

В России придумали, как защитить беспилотники от РЭБ
В России придумали, как защитить беспилотники от РЭБ
BannerImage

Telegram / Минобороны России

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar