Морпех ВСУ расплакался после встречи с пленным ДНР, которого пытался убить

Боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ встретился с пленным бойцом ДНР, которого он ранее жестоко избил и думал, что зарезал насмерть, мужчина чудом остался жив. Жуткая встреча заставила украинского боевика расплакаться и попросить прощения.

Морпех 36-й бригады ВСУ расплакался после встречи с пленным, которого пытался убить, после чего извинился перед ним. Видео © "Россия-1"

Предложение убить донецкого военного поступило от товарища. Военные ВСУ пробили мужчине голову, а также изрезали штык-ножом. По словам врачей, военнослужащий ДНР выжил чудом.

"Я зашёл, нанёс ему шесть ножевых ранений и вышел. Тело вынесли медики на вторые сутки, сказали, что он мёртв", — рассказал попавший в плен националист.

Когда в кабинет, где российские журналисты проводили с бойцом ВСУ интервью, зашёл "убитый", украинский военный заплакал и попросил прощения.

"Посмотри направо. Вспоминаешь? — Вспоминаю. — Ну Бог тебе судья. — Это ты его резал? — Да", — отвечал он.