Морпех ВСУ расплакался после встречи с пленным ДНР, которого пытался убить
Морпех 36-й бригады ВСУ встретился c ополченцем ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ встретился с пленным бойцом ДНР, которого он ранее жестоко избил и думал, что зарезал насмерть, мужчина чудом остался жив. Жуткая встреча заставила украинского боевика расплакаться и попросить прощения.
Морпех 36-й бригады ВСУ расплакался после встречи с пленным, которого пытался убить, после чего извинился перед ним. Видео © "Россия-1"
Предложение убить донецкого военного поступило от товарища. Военные ВСУ пробили мужчине голову, а также изрезали штык-ножом. По словам врачей, военнослужащий ДНР выжил чудом.
"Я зашёл, нанёс ему шесть ножевых ранений и вышел. Тело вынесли медики на вторые сутки, сказали, что он мёртв", — рассказал попавший в плен националист.
Когда в кабинет, где российские журналисты проводили с бойцом ВСУ интервью, зашёл "убитый", украинский военный заплакал и попросил прощения.
"Посмотри направо. Вспоминаешь? — Вспоминаю. — Ну Бог тебе судья. — Это ты его резал? — Да", — отвечал он.
Ранее Лайф сообщал, что ЛНР примет участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками.
Кадр из видеосюжета / "Россия-1"