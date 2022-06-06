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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 06:26
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Власти ДНР не исключили нахождение в Мариуполе остатков полка "Азов"

Советник премьера ДНР Гагин: Остатки полка "Азов" могут прятаться в Мариуполе

Украинские военные и участники нацбатальона "Азов" ещё могут скрываться в Мариуполе: власти Донецкой Народной Республики проводят мероприятия по их поиску. Об этом сообщил советник главы Правительства ДНР Ян Гагин.

Сейчас в городе остался местный криминалитет, которым занимаются сотрудники МВД ДНР, уточнил он. По словам Гагина, работа ведётся ежедневно, активно и грамотно.

"Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же "Азова" — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие", — приводит его слова РИА "Новости".

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А ранее стало известно, что боевики "Азова" заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах. Об этом сказано в найденной в Мариуполе секретной документации нацбатальона.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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