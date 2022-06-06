Власти ДНР не исключили нахождение в Мариуполе остатков полка "Азов"

Украинские военные и участники нацбатальона "Азов" ещё могут скрываться в Мариуполе: власти Донецкой Народной Республики проводят мероприятия по их поиску. Об этом сообщил советник главы Правительства ДНР Ян Гагин.

Сейчас в городе остался местный криминалитет, которым занимаются сотрудники МВД ДНР, уточнил он. По словам Гагина, работа ведётся ежедневно, активно и грамотно.

"Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же "Азова" — кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие", — приводит его слова РИА "Новости".