Мирный житель погиб в Донецке после обстрела украинских военных

Мирный житель Петровского района Донецка погиб после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель", — сказано в записи в телеграм-канале штаба.