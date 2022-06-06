Мирный житель погиб в Донецке после обстрела украинских военных
Штаб теробороны ДНР: Мирный житель погиб после удара ВСУ по Донецку
Мирный житель Петровского района Донецка погиб после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель", — сказано в записи в телеграм-канале штаба.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные выпустили 30 ракет из "Градов" по Донецку. Удары пришлись на Куйбышевский район, а также посёлок Курдюмовка и город Горловка ДНР.
Кадр из видео телеграм-канала Народной милиции ДНР