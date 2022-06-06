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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 07:04
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Мирный житель погиб в Донецке после обстрела украинских военных

Штаб теробороны ДНР: Мирный житель погиб после удара ВСУ по Донецку

Мирный житель Петровского района Донецка погиб после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель", — сказано в записи в телеграм-канале штаба.

Пять человек в Донецке стали жертвами обстрела со стороны ВСУ
Пять человек в Донецке стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные выпустили 30 ракет из "Градов" по Донецку. Удары пришлись на Куйбышевский район, а также посёлок Курдюмовка и город Горловка ДНР.

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Кадр из видео телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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