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Опубликовано 5 июня 2022, 12:22

Украинские военные выпустили 30 ракет из "Градов" по Донецку

Вооружённые силы Украины вновь нанесли серию ударов по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). На этот раз украинские военные обстреляли Куйбышевский район, а также посёлок Курдюмовка и город Горловка ДНР.

"В 14:25 выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град" , — рассказали в центре, уточнив, что речь идёт о населённом пункте Авдеевка и Куйбышевском районе Донецка. Позже, в 14:35, по городу выпустили ещё десять ракет.

Также сообщили, что чуть ранее украинские бойцы выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по посёлку Курдюмовка и городу Горловка.

Серия взрывов прогремела в центре Донецка
Серия взрывов прогремела в центре Донецка

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов Донецка со стороны украинских боевиков погибла 78-летняя местная жительница. ВСУ наносят удары, применяя артиллерию калибром 122 миллиметра, и целенаправленно бьют по жилым районам.

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ТАСС / Владимир Гердо

Оксана Попова
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