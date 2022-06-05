Украинские военные выпустили 30 ракет из "Градов" по Донецку

Вооружённые силы Украины вновь нанесли серию ударов по Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). На этот раз украинские военные обстреляли Куйбышевский район, а также посёлок Курдюмовка и город Горловка ДНР.

"В 14:25 выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град" , — рассказали в центре, уточнив, что речь идёт о населённом пункте Авдеевка и Куйбышевском районе Донецка. Позже, в 14:35, по городу выпустили ещё десять ракет.

Также сообщили, что чуть ранее украинские бойцы выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по посёлку Курдюмовка и городу Горловка.