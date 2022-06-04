При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла 78-летняя женщина
Тероборона ДНР: При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла 78-летняя женщина
В ходе обстрелов Донецка со стороны украинских боевиков погибла 78-летняя жительница Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по улице Углегорской погибла женщина 1944 года рождения", — сказано в сообщении.
В штабе уточнили, что украинская сторона атаковала Петровский район Донецка сегодня утром. Боевики наносят удары, применяя артиллерию калибром 122 мм.
Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела ВСУ Горловки Донецкой Народной Республики повреждены детский сад и газопровод. Мэр города подчеркнул, что Украина продолжает хаотично обстреливать населённые пункты.
Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images