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Опубликовано 4 июня 2022, 07:27

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла 78-летняя женщина

Тероборона ДНР: При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла 78-летняя женщина

В ходе обстрелов Донецка со стороны украинских боевиков погибла 78-летняя жительница Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по улице Углегорской погибла женщина 1944 года рождения", — сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что украинская сторона атаковала Петровский район Донецка сегодня утром. Боевики наносят удары, применяя артиллерию калибром 122 мм.

Пятеро сотрудников "Воды Донбасса" ранены при обстреле ВСУ Горловки
Пятеро сотрудников "Воды Донбасса" ранены при обстреле ВСУ Горловки

Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела ВСУ Горловки Донецкой Народной Республики повреждены детский сад и газопровод. Мэр города подчеркнул, что Украина продолжает хаотично обстреливать населённые пункты.

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Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

Оксана Попова
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