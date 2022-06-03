Пятеро сотрудников "Воды Донбасса" ранены при обстреле ВСУ Горловки

Как минимум пятеро работников, проводивших ремонт водопровода в районе резервного водохранилища в Горловке, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Увы, количество сотрудников РУЭК КП "Компания Вода Донбасса", получивших ранения в результате агрессии ВСУ при проведении ремонтных работ в районе резервного водохранилища, возросло до пяти", — написал он в "Телеграме".