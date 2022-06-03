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Регион
Опубликовано 3 июня 2022, 15:11

Пятеро сотрудников "Воды Донбасса" ранены при обстреле ВСУ Горловки

Как минимум пятеро работников, проводивших ремонт водопровода в районе резервного водохранилища в Горловке, получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Увы, количество сотрудников РУЭК КП "Компания Вода Донбасса", получивших ранения в результате агрессии ВСУ при проведении ремонтных работ в районе резервного водохранилища, возросло до пяти",написал он в "Телеграме".

Бойцы ДНР ведут тяжёлые бои против ВСУ в районах Авдеевки, Горловки и Марьинки
Бойцы ДНР ведут тяжёлые бои против ВСУ в районах Авдеевки, Горловки и Марьинки

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Горловки Донецкой Народной Республики повреждены детский сад и газопровод. Мэр города подчеркнул, что Украина продолжает хаотично обстреливать населённые пункты.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Татьяна Миссуми
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