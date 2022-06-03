Водитель фуры с гумпомощью рассказал о дороге, обстрелах ВСУ и подготовке машины к рейсу

На территорию Донецка и в другие освобождённые районы ДНР гуманитарная помощь доставляется регулярно. Водитель одного из таких грузовиков во время очередного рейса из Московской области рассказал в беседе с телеканалом "360", как для него проходит эта дорога.

Водитель грузовика Валерий рассказал, как довезли гумпомощь в Донбасс. Видео © Телеканал "360"

В Донбасс мужчина отправляется уже по проложенному маршруту — с первых дней спецоперации — в восьмой раз. По его словам, дорога занимает около 15–16 часов. Как правило, путь всегда спокойный. Например, иногда случаются и небольшие поломки, но всё это поправимо.

"Бывает, пуляют сильно, грохот стоит. Не заснёшь. А после выгрузки сразу движение начинается, мы начинаем ехать, потому что у нас сбор, в 15:00 надо быть. Если опаздываешь, то ты остаёшься здесь, а потом тебя никто не поведёт одного отсюда до следующего заезда нашего", — рассказал Валерий.

В заключение водитель отметил, что машину нужно подготавливать регулярно, чтобы она полностью была "на бою", ведь в колонне нужно всем двигаться вместе и не отставать друг от друга.