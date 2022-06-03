Взрыв прогремел в море рядом с "Азовсталью"
РИА "Новости": В море рядом с заводом "Азовсталь" прогремел взрыв
Вид на завод "Азовсталь" с территории морского торгового порта. © ТАСС / Гердо Владимир
В море неподалёку от завода "Азовсталь" в Мариуполе прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости".
По словам журналиста, возможной причиной взрыва могло стать столкновение мины с крупной рыбой. После хлопка в море заметили водный столб высотой примерно в 30 метров. К счастью, людей поблизости не оказалось, поэтому никто не пострадал.
Напомним, что в начале марта корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт примерно о 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе.