Взрыв прогремел в море рядом с "Азовсталью"

В море неподалёку от завода "Азовсталь" в Мариуполе прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости".

По словам журналиста, возможной причиной взрыва могло стать столкновение мины с крупной рыбой. После хлопка в море заметили водный столб высотой примерно в 30 метров. К счастью, людей поблизости не оказалось, поэтому никто не пострадал.