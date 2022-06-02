Волонтёры из Подмосковья и ДНР объединятся, чтобы наладить поставки гумпомощи в Донбасс

Волонтёры из городского округа Домодедово в Московской области прибыли в Донецк, где познакомились со своими коллегами. Теперь они планируют скорректировать работу подмосковного распределительного центра гуманитарной помощи, сообщает телеканал "360".

Доброволец рассказала о планах волонтёров в вопросе совместной работы с донецким штабом по сбору гуманитарной помощи. Видео © "Телеканал "360"

"У нас в Московской области 130 пунктов сбора гумпомощи. В Домодедове — единственный распределительный центр, где наши волонтёры собираются, фасуют, всё отправляют в Донбасс", — рассказала волонтёр Наталья.

Она добавила, что добираться им пришлось долго: сутки на поезде до Ростова-на-Дону и 6 часов на автобусе до Донецка. По словам девушки, в первую очередь необходимо наладить механизм работы подмосковного склада, чтобы облегчить труд коллег из ДНР.

В ближайшие дни добровольцы планируют развезти ребятам из Донбасса сладкие подарки, а также посетить детскую больницу. Пока что на донецком складе не хватает стеллажей, пакетов для фасовки, палет, а также лекарств и вещей для военных.