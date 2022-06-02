Украинские банки уничтожали гривны перед бегством из Мелитополя
Глава Мелитополя Данильченко заявила, что украинские банки уничтожали гривны перед уходом
Перед тем как уйти из Мелитополя, украинские банки вывезли основную часть гривен, а остальные средства уничтожили с помощью краски. Об этом заявила исполняющая обязанности военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
"Украина ещё перечисляет людям на карточки пенсии, но, к сожалению, население не может эти деньги обналичить, потому что гривневой массы нет. Украина вывезла всю гривневую массу, когда банки уходили с территории. А ту массу, которая здесь оставалась, уничтожили", — сказала она в эфире Первого канала.
Перед уходом банки уволили всех сотрудников и испортили деньги, заметила Данильченко. В ходе инвентаризации помещений выяснилось, что сотрудники окунали пачки гривен в ёмкости с краской, после чего купюры становились непригодными для использования. Это именно те деньги, которые пенсионеры должны были обналичить с карточек, добавила она.
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Flickr / National Bank Of Ukraine Національний банк України / Елизавета Сергиенко