Украинские банки уничтожали гривны перед бегством из Мелитополя

Перед тем как уйти из Мелитополя, украинские банки вывезли основную часть гривен, а остальные средства уничтожили с помощью краски. Об этом заявила исполняющая обязанности военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

"Украина ещё перечисляет людям на карточки пенсии, но, к сожалению, население не может эти деньги обналичить, потому что гривневой массы нет. Украина вывезла всю гривневую массу, когда банки уходили с территории. А ту массу, которая здесь оставалась, уничтожили", — сказала она в эфире Первого канала.

Перед уходом банки уволили всех сотрудников и испортили деньги, заметила Данильченко. В ходе инвентаризации помещений выяснилось, что сотрудники окунали пачки гривен в ёмкости с краской, после чего купюры становились непригодными для использования. Это именно те деньги, которые пенсионеры должны были обналичить с карточек, добавила она.