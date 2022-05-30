Детсад и газопровод повреждены в Горловке при обстреле со стороны ВСУ

Из-за выпущенных с Украины снарядов в Гольмовском оказалась обесточена одна трансформаторная подстанция, часть посёлка без электроэнергии.

В результате обстрела ВСУ Горловки Донецкой Народной Республики повреждены детский сад и газопровод. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Горловку. По уточнённой информации, повреждена техника в ООО ТД "Горняк" по улице Углегорское Шоссе, 309а", — написал он в своём телеграм-канале.

По его данным, снаряд разорвался в Калининском районе, возле детского сада № 109 по улице Паустовского, в результате чего здание получило осколочные повреждения. Кроме того, слышны прилёты в районе ЦОФ "Калининская". Также в ходе обстрела посёлка городского типа Пантелеймоновка Центрально-Городского района повреждён газопровод по улице Первомайской, 73.









Как сообщили в Горловском РЭС, в результате обстрела со стороны Украины Никитовского района в Гольмовском оказалась обесточена одна трансформаторная подстанция, часть посёлка без электроэнергии. Мэр также обратился к жителям с просьбой не выходить на улицы без веских причин и держаться ближе к укрытиям.