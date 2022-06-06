Российские военные завершают освобождение Святогорска
МО: Российские военные завершают освобождение Святогорска
Российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и окружающей территории. При этом украинские националисты подорвали мост через реку Северский Донец, чтобы избежать отступления ВСУ из города. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец", — отметил он.
По словам Конашенкова, отрезанные от основных сил украинские военные бросили свою технику вместе с оружием и бежали, до 80 военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним ВС РФ целенаправленно не открывали.
"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни", — добавил представитель МО РФ.
Напомним, ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль ещё два населённых пункта — Зелёный Гай и Петровское, идут бои за Святогорск. Кроме того, посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник рассказал, что на сегодняшний день Вооружённые силы России и ЛНР практически полностью контролируют Северодонецк, уже идут бои на окраинах Лисичанска.
ТАСС / Александр Река