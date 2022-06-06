Российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и окружающей территории. При этом украинские националисты подорвали мост через реку Северский Донец, чтобы избежать отступления ВСУ из города. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец", — отметил он.

По словам Конашенкова, отрезанные от основных сил украинские военные бросили свою технику вместе с оружием и бежали, до 80 военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним ВС РФ целенаправленно не открывали.

"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни", — добавил представитель МО РФ.