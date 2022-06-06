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Опубликовано 6 июня 2022, 14:28
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Эксперты объяснили стратегическую важность Северодонецка и Лисичанска для РФ

Историк Винокуров объяснил стратегическую важность Северодонецка для ВС РФ

Северодонецк — стратегически важный для ВС РФ город, который открывает дорогу к Киеву. При этом отбить его ВСУ уже не смогут, а рассказы украинских властей о наступлении на Северодонецк — это всего лишь попытка поднять боевой дух своих военных. Так считают специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов и профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров.

Северодонецк и Лисичанск — это последние крупные города, которые входят в ЛНР. Контроль над ними российских сил будет фактически означать освобождение республики, отмечает Винокуров.

"С точки зрения военного искусства это продвижение уже по направлению к центральной части Украины. Это имеет очень важное и большое значение", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

А вот Евгений Михайлов считает Лисичанск более важным городом с точки зрения стратегии.

"Лисичанск — это крупный город, узловой, старинный, промышленный. Он находится выше, чем Северодонецк. Соответственно, он более важен стратегически", — пояснил политолог.

При этом оба эксперта убеждены, что заявления Киева о "наступлении" на Северодонецк — это обычная часть информационной войны, попытка ввести в заблуждение население и поднять боевой дух ВСУ. И Винокуров, и Михайлов считают, что отбить город обратно у украинских сил не получится.

"Котлы закрываются, территория очищается. И наша армия уже после освобождения этих крупных городов, думаю, задумывается о других направлениях своей деятельности. Северодонецк наш. Никогда не станет больше украинским. Лисичанск будет взят в ближайшее время. Будем ждать побед нашей армии", — заключил Михайлов.

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Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал видео, в котором подтвердил взятие российскими войсками под контроль жилой зоны города Северодонецка в ЛНР.

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ТАСС/EPA/STR

Александра Вишнякова
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