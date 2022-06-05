Почему Киев выдаёт разгром ВСУ в Северодонецке за "гениально расставленную ловушку" Украинская пропаганда сообщает, что вернуть Северодонецк уже невозможно. При этом Киев отказывается комментировать сообщения об окружении войск и не признаёт огрехов в управлении армией. 34266 34266 Фото © ТАСС / Александр Река

Что сказал Арестович сегодня: Украина побеждает?

3 июня советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные якобы специально сдали Северодонецк, заманив Российскую армию в ловушку, из-за чего "российское командование пребывает в шоке".

Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника — российских войск. А теперь следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав город". Они уже отрапортовали про взятие города, когда наши войска нанесли жёсткий встречный контрудар Алексей Арестович Советник президента Украины

По его словам, российским военным теперь приходится бросать все силы на удержание города, чтобы справиться с рвущими противника, как львы, вээсушниками. Также советник Зеленского упомянул о каких-то "первых российских пленных".

Вброс не остался без внимания, и почти сразу на него отреагировал крымский общественник Александр Талипов. — Для чего [оставлять позиции]? Чтоб потерять свою живую силу в неравном бою с превосходящими войсками на оборудованной линии обороны?” — написал он.

Фото © ТАСС / Александр Река

Ложь Арестовича очевидна, и даже западные источники сегодня пишут всё как есть. Практически 100% Северодонецка под контролем российских военных, оборона противника смята. Остатки ВСУ выдавливаются Российской армией и союзными силами ДНР и ЛНР в "огневой мешок" за пределами города.

Ситуация для ВСУ настолько плоха, что зарубежные аналитики считают, что Украине пора сдаваться на официальном уровне. — Некоторые западные комментаторы считают, что Украина должна подчиниться, чтобы положить конец разрушениям, и уступить свою территорию, — написал спецкор Би-би-си Квентин Соммервиль.

"Мариуполь" сегодня невозможен: будет ли вторая "Азовсталь" на "Азоте"?

3 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что городская застройка в Северодонецке полностью контролируется союзными силами. Противник вытеснен на окраины и в промзону, куда входит завод "Азот" и большое количество прилегающих к нему предприятий.

Особенности промзоны химзавода позволяют там найти бункеры и бомбоубежища, где можно ещё спрятаться и совершать робкие попытки сопротивления Родион Мирошник Посол ЛНР в России

Он добавил, что в заложниках у ВСУ могут находиться мирные жители, при этом отметил, что второй "Азовстали" не будет: у противника не осталось ни сил, ни боеприпасов. Зачистка идёт по плану и скоро должна закончиться.

Правда о спецоперации на Украине

Что касается сопротивления "украинских львов", судя по всему, организовано оно не по их доброй воле. 2 июня стало известно, что националисты под угрозой смерти вернули около 150–200 вээсушников, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промзону. Судя по всему, повторяется история с Мариуполем — не в военном, а в киевско-пропагандистском смысле.

Командование ВСУ получает из центра указание сопротивляться во что бы то ни стало, из украинских военных делают героев, скрывая тот факт, что они уже отвоевались и никакого желания сражаться с ВС РФ у них, по сути, нет: по закрытым каналам радиосвязи отдельные командиры уже обсуждают условия сдачи в плен. Но к созданию мифа Киев по-прежнему подключает серьёзные силы, только не военные, а пропагандистские. Так, недавно стало известно, что при поддержке Великобритании организованы съёмки духоподъёмных роликов, на которых ВСУ "героически сражаются с Российской армией". Причём техника у "русских" — БТР, бронемашины — почему-то сплошь украинская, в некоторых случаях не меняется даже окраска.

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На самом деле ничего существенно нового киевская пропаганда до общественности не донесла. Про подобную "тактическую хитрость" говорили в случае с Мариуполем. Тогда Арестович тоже сообщал, что все самые боеспособные части ВС РФ заманили в ловушку, оттянув их с других участков фронта, а потом все свои выступления советник президента быстренько подтёр, словно ничего и не было. Мариупольский гарнизон, состоявший из ВСУ и нацистов "Азова", называли спасителями и обещали, что Мариуполь станет для Российской армии западнёй. В результате всё закончилось полной капитуляцией "Азова" и ВСУ, а Российская армия, отряхнувшись и пообедав, двинулась дальше.

Но пропагандистская машина Киева не замедлила ход и в этом случае. Сдачу в плен украинская сторона, а с её подачи и некоторые западные СМИ, стали именовать "операцией по эвакуации", организованной непосредственно Зеленским при участии "влиятельных международных организаций" (которые, кстати, в лице Международного Красного Креста и ООН сразу открестились от участия в "эвакуации").

Это очередная профанация, которую Арестович пытается натянуть на голову несчастных украинцев. Киев уже говорил, что сдача в плен боевиков с "Азовстали" — это эвакуация. Они могут сколько угодно называть это хитрыми планами, но есть факты Родион Мирошник Посол ЛНР в России

Если проводить параллели с 2014 годом, то ситуация под Северодонецком напоминает историю со взятием донецкого аэропорта, когда в октябре 2014 года силы ДНР взяли территорию под контроль, организовав оборону на случай контратак ВСУ, а украинская пропаганда заявляла, приложив к этому неактуальные видео и фото, что аэропорт контролируют они. Это старая, давно выработанная тактика Киева: терпя поражение на фронте, забрасывать информационное пространство фейками, из которых невозможно составить верное представление о положении дел.

Возможно ли контрнаступление Украины?

Как заявил в своей речи пропагандист Арестович, украинские военные "рвут, рвут, рвут", показывая "мастерство покруче противника". Правда, немного поумерив пыл, советник Зеленского уже в другом заявлении, подстраховавшись, отметил: — Это не значит, что мы отобьём Северодонецк. Скорее всего, не отобьём. И это не значит, что Северодонецк русские так или иначе не займут, — посмотрим. В каком-то смысле он включил своеобразного "политического агностика", который не верит ни в то, что ВС РФ полностью займут город, ни в то, что ВСУ его отобьют. Хотя город при этом фактически занят и полностью зачищен российскими войсками.

Для героического контрнаступления у ВСУ нет никаких предпосылок: ни огневой поддержки, ни места для тактического маневра, ни какой бы то ни было мотивации. Настроение на фронте, царящее среди личного состава, о многом говорит. 2 июня международное французское радио RFI сделало репортаж, в котором украинские военные, оказавшиеся на окраине Северодонецка, пожаловались на "посредственное отношение" к ним со стороны командиров и на нехватку вооружения.

Северодонецк: новости последнего часа и жалобы украинских военных

Начинается французский репортаж с вводной: — Уже через две минуты боя много раненых. Приезжают новые [мобилизованные вээсушники], и через несколько минут их уже нет в живых. Это проиллюстрировано признанием одного из военных, командира одной из резервных частей ВСУ: — Наше начальство обмануло нас, отправило на передовую незаметно для всех. Мои люди не были готовы к бою. Половина из них ни разу даже не выстрелила. Они деморализованы. Русские нас убивают — и всё. У нас нет даже боеприпасов. Наше командование нас не поддерживает.

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Ранее в Сети всплыли видео, на которых украинские солдаты жаловались на обстановку под Северодонецком. На одном из них сдавшийся в плен старший сержант 79-й ДШБ ВСУ рассказал, как он с товарищами попал в окружение и как их бросило командование. На другом видео можно увидеть сразу четырёх сдавшихся в плен. Они не скрывают, что их насильно загнали в окопы.

Потери ВСУ под Северодонецком

По сообщению от 2 июня канадского журналиста Нейла Хоуера, находившегося некоторое время в точке конфликта, потери украинской стороны под Северодонецком и Лиманом составляют "сотни и тысячи убитыми". Журналист отметил, что бойцы ВСУ утомлены и российские войска превосходят их в огневой мощи. Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков пояснил Лайфу, как на самом деле обстоят дела на этом участке фронта.

Конкретно северодонецкая группировка оценивалась примерно в две-три тысячи человек состава. Но это очень приблизительно, к тому же нужно учитывать, что операция по взятию города длилась не день и не два. Вероятны потери в масштабе нескольких тысяч. Это там, где они непосредственно окружены, ну и в целом сколько потеряли в ходе боевых действий под Северодонецком. Нужно учитывать и резервы, которые туда забрасывались Константин Сивков Военный эксперт

Можно вспомнить более раннее заявление Зеленского о том, что украинская армия ежедневно теряет до 100 человек убитыми и 500 ранеными. По словам экспертов, которым доступна другая информация, Киев сознательно не называет реальное число погибших, потому что семье каждого убитого правительство должно будет выплатить компенсацию. Таким образом, если каждая украинская семья будет располагать реальными данными о положении на фронте, Киев разорится на выплаты, к тому же окончательно потеряет лицо перед своими гражданами.

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2 июня замначальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что союзные силы через несколько дней закроют котёл в районе городов Лисичанска и Северодонецка.

"Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска", — сообщил он.

Сопоставляя заявления Арестовича с реальным положением дел в Северодонецке, можно увидеть, что все разговоры про ловушку для российских войск и контрудар ВСУ — не более чем очередной пропагандистский выпад Киева, сделанный по приказу Владимира Зеленского. На самом же деле украинская власть бросила свою армию на произвол судьбы, как это было уже не раз.

Фото © ТАСС / Александр Река Признает ли Киев потерю Северодонецка? 0 Признает. Не признает. Свой вариант в комментарии.

Авторы Евгений Жуков