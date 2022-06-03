ВСУ обстреляли журналистов RT и Reuters под Северодонецком, один человек погиб

"Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти-десяти метрах перед нами, в котором в том числе ехала съёмочная группа Reuters из двух человек. Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась", — написал он в "Телеграме", уточнив, что с ним и его коллегами с RT всё в порядке.