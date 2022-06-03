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Опубликовано 3 июня 2022, 11:53

ВСУ обстреляли журналистов RT и Reuters под Северодонецком, один человек погиб

ВСУ обстреляли колонну автомобилей с журналистами RT и Reuters на въезде в Северодонецк. Погиб водитель, несколько человек госпитализированы, рассказал очевидец, корреспондент RT Игорь Жданов.

"Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти-десяти метрах перед нами, в котором в том числе ехала съёмочная группа Reuters из двух человек. Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась", — написал он в "Телеграме", уточнив, что с ним и его коллегами с RT всё в порядке.

По словам журналиста, стрельба велась прицельно и корректировалась украинскими военными с беспилотника, несмотря на то что все машины были гражданские.

Французский журналист Фредерик Леклер погиб под Северодонецком
Французский журналист Фредерик Леклер погиб под Северодонецком

Ранее съёмочная группа газеты "Известия", которая снимала репортаж в Попаснянском районе Луганской Народной Республики, попала под миномётный обстрел украинских боевиков. Жертв и пострадавших нет.

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Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Татьяна Миссуми
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