ВСУ обстреляли журналистов RT и Reuters под Северодонецком, один человек погиб
ВСУ обстреляли колонну автомобилей с журналистами RT и Reuters на въезде в Северодонецк. Погиб водитель, несколько человек госпитализированы, рассказал очевидец, корреспондент RT Игорь Жданов.
"Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти-десяти метрах перед нами, в котором в том числе ехала съёмочная группа Reuters из двух человек. Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась", — написал он в "Телеграме", уточнив, что с ним и его коллегами с RT всё в порядке.
По словам журналиста, стрельба велась прицельно и корректировалась украинскими военными с беспилотника, несмотря на то что все машины были гражданские.
Ранее съёмочная группа газеты "Известия", которая снимала репортаж в Попаснянском районе Луганской Народной Республики, попала под миномётный обстрел украинских боевиков. Жертв и пострадавших нет.
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