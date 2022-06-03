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Опубликовано 3 июня 2022, 11:49

Лукашенко опроверг планы России "захватить и поработить" Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента республики Беларусь

У российских властей нет желания захватить и поработить Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Поверьте, у [президента России Владимира] Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, ещё что-то нет. <...> Нет желания поработить, схватить и прочее", — сказал глава государства в ходе общения с журналистами.

Как отметил белорусский лидер, Россия просто показала, что с ней необходимо считаться. По его словам, не надо оскорблять Путина, душить русский язык, на котором разговаривают все украинцы и даже те, которых некоторые называют националистически ориентированными.

Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине
Лукашенко назвал самую опасную тенденцию на Украине

Ранее Лукашенко заявлял, что на Украине сейчас претворяется в жизнь сценарий, который Западу не удалось реализовать в Белоруссии. Политик также указал на попытку воздействовать на Минск с использованием психологических операций и методик влияния на сознание людей.

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Николь Вербер
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