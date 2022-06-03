Лукашенко опроверг планы России "захватить и поработить" Украину

У российских властей нет желания захватить и поработить Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Поверьте, у [президента России Владимира] Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, ещё что-то нет. <...> Нет желания поработить, схватить и прочее", — сказал глава государства в ходе общения с журналистами.

Как отметил белорусский лидер, Россия просто показала, что с ней необходимо считаться. По его словам, не надо оскорблять Путина, душить русский язык, на котором разговаривают все украинцы и даже те, которых некоторые называют националистически ориентированными.