Львова-Белова рассказала о спасении детей, брошенных приёмными семьями в Мариуполе

Некоторые приёмные родители после начала специальной военной операции на Украине бросили детей в Мариуполе на произвол судьбы. Их пришлось эвакуировать российским военным, рассказала в эфире шоу "Дайте сказать!" уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

Омбудсмен Львова-Белова — о брошенных приёмными семьями детях в Мариуполе. Видео © LIFE

"С этими детьми мы встречались на территории Донецка после их эвакуации из Мариуполя. Из подвалов ребят привозили наши военные на БТР, они были помещены в больничные учреждения и на протяжении нескольких месяцев там находились. И вот в момент, когда мы с нашей командой приезжали в Донецк, я встретилась с несколькими из них. И мы поняли, что очень важно сейчас дать этим детям возможность подышать, просто почувствовать мирное небо над головой, просто рядом людей, которые о них будут заботиться, иметь какие-то простые детские человеческие радости", — сказала омбудсмен.

Тогда было решено собрать ребят и привезти их в подмосковный пансионат. За короткий период времени была развёрнута целая спецоперация по вывозу детей, ведь у части из них не было документов: кто-то их потерял, у кого-то сгорели, а у некоторых их увезли приёмные родители. Однако в результате все преграды удалось преодолеть. Уже в Подмосковье ребята начали рассказывать омбудсмену свои истории. Так, брат с сестрой поведали, что в один из дней они проснулись утром, а ни еды, ни воды, ни приёмных родителей нет, они просто всё увезли с собой.

"Они бросили детей в Мариуполе без воды, без еды, без документов. Ребята сами побрели, как говорится. Вторая история — про мальчика, ему 16 лет. У него умерла мама в 2017 году от рака лёгких, и он остался жить с сожителем мамы, так как квартира была переписана на сына. То есть он как бы с ним жил и стал его опекуном. Когда все эти процессы начались и квартиру их разбили, опекун подумал, что смысла уже в том, чтобы жить с этим мальчиком, нет. Он как-то утром мне просто выдал пакет документов и говорит: "Ступай", — поделилась Львова-Белова.

Мальчик сумел дойти до крёстной, которая передала его военным. Другого мальчика также бросила приёмная мама, которая после начала военных действий забрала двоих неродных детей, а этого ребёнка, у которого был энурез, оставила, дала документы и заявила, чтобы он шёл к родному отцу. Тогда парень, несмотря ни на что, пошёл, а в дороге его подхватили военнослужащие. По словам омбудсмена, эти дети были вынуждены спасать себя сами.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Мария Львова-Белова также рассказала о судьбе и состоянии сирот из ДНР, что они думают о своей судьбе и как пережили восемь долгих лет обстрелов со стороны Украины. Смотрите по ссылке.