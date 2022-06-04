Видеорегистратор снял панику в машине матери с детьми, попавшей под обстрел ВСУ в Макеевке

В Макеевке в ДНР автомобиль, в котором находилась мать с детьми, попал под обстрел ВСУ. Видео, снятое на регистратор автомобиля, появилось в Сети.

Попытавшись как можно быстрее уехать с места происшествия, женщина, судя по опубликованным кадрам, не справилась с управлением, и автомобиль врезался в дерево. На данный момент информации о пострадавших в салоне нет.