Бойцы Росгвардии уничтожили шестерых боевиков "Кракена" на Украине

Спецназ Росгвардии ликвидировал в Харьковской области шесть боевиков из батальона "Кракен", один боец взят в плен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников ДРГ противника был взят в плен", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе осмотра места столкновения, изучения документов, а также средств сотовой связи стало понятно, что группа принадлежит нацбатальону "Кракен". Это подтвердил и взятый в плен боевик.