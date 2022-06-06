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Опубликовано 6 июня 2022, 14:14
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Бойцы Росгвардии уничтожили шестерых боевиков "Кракена" на Украине

Бойцы Росгвардии уничтожили шестерых боевиков "Кракена" в Харьковской области

Взятый в плен боевик "Кракена". Обложка © Пресс-служба Росгвардии

Взятый в плен боевик "Кракена". Обложка © Пресс-служба Росгвардии

Спецназ Росгвардии ликвидировал в Харьковской области шесть боевиков из батальона "Кракен", один боец взят в плен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников ДРГ противника был взят в плен", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе осмотра места столкновения, изучения документов, а также средств сотовой связи стало понятно, что группа принадлежит нацбатальону "Кракен". Это подтвердил и взятый в плен боевик.

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Ранее Лайф рассказывал, что Росгвардия задержала наводчика артиллерии ВСУ в Харьковской области, который активно участвовал в боевых действиях в Северодонецке, Константиновке и Волновахе.

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Варвара Романова
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