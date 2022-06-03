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Регион
Опубликовано 3 июня 2022, 08:35
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Росгвардия задержала наводчика артиллерии ВСУ в Харьковской области

Бойцы Росгвардии задержали артнаводчика ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения специального адресного мероприятия военнослужащие отряда спецназа Росгвардии задержали мужчину 1975 года рождения, который участвовал в военных действиях на стороне ВСУ в Донбассе", — сказано в сообщении.

Как уточнили в управлении, задержанный — активный участник боевых действий в Северодонецке, Константиновка и Волновахе. Он принимал участие в столкновениях в должности старшего наводчика 122-миллиметровой САУ-2С1 "Гвоздика" артиллерийского подразделения ВСУ.

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Ранее Лайф рассказывал, что росгвардейцы разминировали более 600 мин "Лепесток" в Харьковской области. Одно из инженерных подразделений ведомства за месяц обезвредило более 200 взрывоопасных предметов на данной территории. Благодаря этому удалось сохранить жизни сотен людей.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова
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