Росгвардия задержала наводчика артиллерии ВСУ в Харьковской области

Бойцы Росгвардии задержали артнаводчика ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения специального адресного мероприятия военнослужащие отряда спецназа Росгвардии задержали мужчину 1975 года рождения, который участвовал в военных действиях на стороне ВСУ в Донбассе", — сказано в сообщении.

Как уточнили в управлении, задержанный — активный участник боевых действий в Северодонецке, Константиновка и Волновахе. Он принимал участие в столкновениях в должности старшего наводчика 122-миллиметровой САУ-2С1 "Гвоздика" артиллерийского подразделения ВСУ.