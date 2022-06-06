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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 13:45
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Немецкий наёмник по прозвищу Танк получил смертельное ранение в боях под Харьковом

Bild: На Украине погиб немецкий наёмник по прозвищу Танк

Наёмник из Германии по прозвищу Танк был ликвидирован на Украине. Военный по имени Бьорн Клавис был уроженцем Бранденбурга, сообщает издание Bild.

Немец служил в интернациональном легионе обороны Украины. По словам сослуживца военного, их часть располагалась к востоку от Харькова и была подвергнута артобстрелу со стороны ВС России. В результате Клавис получил тяжёлые ранения и умер по пути в полевой госпиталь.

На момент смерти Танку, которого прозвали так за его физические данные, было 39 лет. В Германии у него остались жена и дочь.

Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ
Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне. Кроме того, украинские командиры в первую очередь жертвуют иностранными боевиками, чтобы сберечь своих солдат.

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Pexels

Наталья Исакова
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