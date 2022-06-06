Немецкий наёмник по прозвищу Танк получил смертельное ранение в боях под Харьковом

Наёмник из Германии по прозвищу Танк был ликвидирован на Украине. Военный по имени Бьорн Клавис был уроженцем Бранденбурга, сообщает издание Bild.

Немец служил в интернациональном легионе обороны Украины. По словам сослуживца военного, их часть располагалась к востоку от Харькова и была подвергнута артобстрелу со стороны ВС России. В результате Клавис получил тяжёлые ранения и умер по пути в полевой госпиталь.

На момент смерти Танку, которого прозвали так за его физические данные, было 39 лет. В Германии у него остались жена и дочь.