В Госдуме допустили ввод на Украину миротворцев ОДКБ

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут появиться в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Украины после окончания боевых действий. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобождённых территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он.

Парламентарий также уточнил, что Москва вряд ли согласится с тем, "что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть". Картаполов также указал на востребованность сил ОДКБ. В пример он привёл выполнение задач миротворческой миссией РФ в Нагорном Карабахе, а также напомнил о привлечении военных во время январских массовых протестов в Казахстане.