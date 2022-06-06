В Госдуме допустили ввод на Украину миротворцев ОДКБ
Депутат Картаполов: Миротворцы ОДКБ могут появиться на Украине и в Донбассе
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут появиться в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Украины после окончания боевых действий. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
"Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобождённых территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик", — сказал он.
Парламентарий также уточнил, что Москва вряд ли согласится с тем, "что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть". Картаполов также указал на востребованность сил ОДКБ. В пример он привёл выполнение задач миротворческой миссией РФ в Нагорном Карабахе, а также напомнил о привлечении военных во время январских массовых протестов в Казахстане.
Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин утвердил соглашение ОДКБ о функционировании сил. Документ, в частности, содержит трактовки понятий "места дислокации", "служебные обязанности", "компетентные органы", "неотложные следственные действия".