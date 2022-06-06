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Опубликовано 6 июня 2022, 13:19

Русскоязычные дорожные знаки появились в посёлке Еленовка в ДНР

Минтранс ДНР: В Еленовке установили новые дорожные указатели на русском языке

В посёлке городского типа Еленовка установили новые дорожные указатели, они теперь на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

  • Знак с новым названием посёлка городского типа Еленовка на русском языке. Фото © Минтранс ДНР
    Знак с новым названием посёлка городского типа Еленовка на русском языке. Фото © Минтранс ДНР
  • Знак с новым названием посёлка городского типа Еленовка на русском языке. Фото © Минтранс ДНР
    Знак с новым названием посёлка городского типа Еленовка на русском языке. Фото © Минтранс ДНР

Знак с новым названием посёлка городского типа Еленовка на русском языке. Фото © Минтранс ДНР

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"Под контролем Министерства транспорта ДНР в населённых пунктах республики продолжается планомерная замена информационных дорожных знаков. Сегодня, 6 июня, специалисты ГУП ДНР "Автодор" произвели замену дорожных указателей в посёлке городского типа Еленовка", — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что, согласно постановлению Госкомитета обороны ДНР № 48 от 12 мая 2022 года, посёлок городского типа Оленовка получил новое название — Еленовка. По словам замдиректора ГУП ДНР "Автодор" Андрея Величко, работа по замене знаков на русскоязычные ведётся планомерная. В дальнейшем этим будет заниматься дорожно-ремонтное подразделение "Дорзнак".

При въезде в Мариуполь установили дорожный указатель на русском языке
При въезде в Мариуполь установили дорожный указатель на русском языке

Ранее Лайф рассказывал, что рок-певица Юлия Чичерина помогла установить на въезде в Мелитополь указатель с надписью "Россия навсегда". Решено заменить все дорожные группы в освобождённом городе на российские.

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Минтранс ДНР

Евгения Колесникова
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