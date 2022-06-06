Русскоязычные дорожные знаки появились в посёлке Еленовка в ДНР

В посёлке городского типа Еленовка установили новые дорожные указатели, они теперь на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.





"Под контролем Министерства транспорта ДНР в населённых пунктах республики продолжается планомерная замена информационных дорожных знаков. Сегодня, 6 июня, специалисты ГУП ДНР "Автодор" произвели замену дорожных указателей в посёлке городского типа Еленовка", — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что, согласно постановлению Госкомитета обороны ДНР № 48 от 12 мая 2022 года, посёлок городского типа Оленовка получил новое название — Еленовка. По словам замдиректора ГУП ДНР "Автодор" Андрея Величко, работа по замене знаков на русскоязычные ведётся планомерная. В дальнейшем этим будет заниматься дорожно-ремонтное подразделение "Дорзнак".