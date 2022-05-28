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Опубликовано 28 мая 2022, 14:39
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Чичерина помогла установить на въезде в Мелитополь указатель с надписью "Россия навсегда"

Певица Юлия Чичерина приняла участие в замене въездного знака в Мелитополь. Фото © Telegram / Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина приняла участие в замене въездного знака в Мелитополь. Фото © Telegram / Юлия Чичерина

В ближайшее время в освобождённом городе все дорожные группы решено заменить на российские.

Дорожный знак на въезде в Мелитополь заменили. Теперь вместо надписи на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" на нём написана фраза "Мелитополь — Россия навсегда". Участие в замене указателя приняла участие известная рок-певица Юлия Чичерина.

С российскими военнослужащими она повесила новый опознавательный знак в город, освобождённый от украинских националистов. В ближайшее время все дорожные указатели в Мелитополе заменят на российские.

В освобождённом Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет
В освобождённом Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет

Лайф сообщал, что на освобождённых территориях Украины начинает налаживаться жизнь. Например, отделение российского банка в ближайшее время откроется в Херсоне, в освобождённой части Запорожской области официально ввели бивалютную зону, а в Мелитополь накануне доставили гуманитарную помощь для животных. Груз на территории Свято-Пантелеимоновского храма встретила рок-певица Юлия Чичерина.

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Оксана Попова
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