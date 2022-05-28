Чичерина помогла установить на въезде в Мелитополь указатель с надписью "Россия навсегда"

В ближайшее время в освобождённом городе все дорожные группы решено заменить на российские.

Дорожный знак на въезде в Мелитополь заменили. Теперь вместо надписи на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" на нём написана фраза "Мелитополь — Россия навсегда". Участие в замене указателя приняла участие известная рок-певица Юлия Чичерина.