Чичерина помогла установить на въезде в Мелитополь указатель с надписью "Россия навсегда"
Певица Юлия Чичерина приняла участие в замене въездного знака в Мелитополь. Фото © Telegram / Юлия Чичерина
В ближайшее время в освобождённом городе все дорожные группы решено заменить на российские.
Дорожный знак на въезде в Мелитополь заменили. Теперь вместо надписи на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" на нём написана фраза "Мелитополь — Россия навсегда". Участие в замене указателя приняла участие известная рок-певица Юлия Чичерина.
С российскими военнослужащими она повесила новый опознавательный знак в город, освобождённый от украинских националистов. В ближайшее время все дорожные указатели в Мелитополе заменят на российские.
Лайф сообщал, что на освобождённых территориях Украины начинает налаживаться жизнь. Например, отделение российского банка в ближайшее время откроется в Херсоне, в освобождённой части Запорожской области официально ввели бивалютную зону, а в Мелитополь накануне доставили гуманитарную помощь для животных. Груз на территории Свято-Пантелеимоновского храма встретила рок-певица Юлия Чичерина.