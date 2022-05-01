В освобождённом Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет

Церемония была приурочена к первомайскому празднику трудящихся. Команду дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов, который призвал беречь Родину.

В подконтрольном Вооружённым силам Российской Федерации городе Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет после запрета власти Украины. Фото с центральной площади города опубликовала администрация в телеграм-канале.

Церемония была приурочена к первомайскому празднику трудящихся. Команду поднять Знамя Победы дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов, который вспомнил, как расписался на здании Рейхстага в Берлине, и призвал беречь Родину.