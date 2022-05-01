ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 мая 2022, 14:17

В освобождённом Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет

Знамя Победы на центральной площади Мелитополя. Фото © Telegram / Администрация города Мелитополя

Знамя Победы на центральной площади Мелитополя. Фото © Telegram / Администрация города Мелитополя

Церемония была приурочена к первомайскому празднику трудящихся. Команду дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов, который призвал беречь Родину.

В подконтрольном Вооружённым силам Российской Федерации городе Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет после запрета власти Украины. Фото с центральной площади города опубликовала администрация в телеграм-канале.

Церемония была приурочена к первомайскому празднику трудящихся. Команду поднять Знамя Победы дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов, который вспомнил, как расписался на здании Рейхстага в Берлине, и призвал беречь Родину.

Российский экипаж МКС развернул в открытом космосе копию Знамени Победы
Российский экипаж МКС развернул в открытом космосе копию Знамени Победы

Ранее Лайф писал, что в Новой Каховке поднимают знамёна Победы и впервые за восемь лет готовятся к 9 Мая. Раньше за советскую символику украинская полиция устраивала уголовное преследование.

BannerImage
Никита Осипов
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar