В освобождённом Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет
Знамя Победы на центральной площади Мелитополя. Фото © Telegram / Администрация города Мелитополя
Церемония была приурочена к первомайскому празднику трудящихся. Команду дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов, который призвал беречь Родину.
В подконтрольном Вооружённым силам Российской Федерации городе Мелитополе подняли Знамя Победы впервые за много лет после запрета власти Украины. Фото с центральной площади города опубликовала администрация в телеграм-канале.
Церемония была приурочена к первомайскому празднику трудящихся. Команду поднять Знамя Победы дал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Капитонов, который вспомнил, как расписался на здании Рейхстага в Берлине, и призвал беречь Родину.
Ранее Лайф писал, что в Новой Каховке поднимают знамёна Победы и впервые за восемь лет готовятся к 9 Мая. Раньше за советскую символику украинская полиция устраивала уголовное преследование.