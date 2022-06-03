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Опубликовано 3 июня 2022, 08:25

Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ

Europe 1: Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ

В Харьковской области убит французский наёмник, который прибыл на Украину воевать в составе интернационального легиона на стороне ВСУ. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным СМИ, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела. Это первый французский наёмник, убитый с начала российской спецоперации.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне. Кроме того, украинские командиры в первую очередь жертвуют иностранными боевиками, чтобы сберечь своих солдат.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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