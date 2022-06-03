Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ
Europe 1: Под Харьковом убит французский наёмник, воевавший за ВСУ
В Харьковской области убит французский наёмник, который прибыл на Украину воевать в составе интернационального легиона на стороне ВСУ. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
По данным СМИ, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела. Это первый французский наёмник, убитый с начала российской спецоперации.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне. Кроме того, украинские командиры в первую очередь жертвуют иностранными боевиками, чтобы сберечь своих солдат.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ