Эксперт Литовкин: Наёмники начинают осознавать, что могут вернуться с Украины "грузом 200"
Текущий на Украину приток иностранных наёмников скудеет с каждым днём. Однако некоторые добровольцы, которые изъявили желание поработать для Киева "пушечным мясом", уже начали осознавать, что в рядах ВСУ больших денег заработать не удастся, а шанс вернуться живым домой и вовсе не так уж высок. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Наёмник — это частное лицо, которое приехало заработать деньги. Конечно, кто-то начинает понимать, что на Украине он уже денег не заработает и может вернуться домой "грузом 200", так называют трупы, или "грузом 300", то есть раненым. Сократит ли это (уничтожение сотен наёмников силами армии РФ. — Прим. Лайфа) — понятие относительное. Кто-то думает, что именно его чаша минует и он сможет заработать денег", — сказал эксперт.
Собеседник Лайфа напомнил, что в первую очередь иностранные бойцы едут на Украину за заработком, а не для того, чтобы там погибнуть. По мнению Литовкина, количество желающих навариться на этой ситуации в ближайшее время не иссякнет, поскольку есть много военных из Сирии или Афганистана, которые сделали наёмничество своей профессией.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что численность иностранных наёмников на Украине уже сократилась почти в два раза. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, большая часть из них была уничтожена в зоне боевых действий, так как у них не было соответствующего опыта, а подготовка была на низком уровне.
ТАСС / Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire