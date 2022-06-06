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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 14:16
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Новая группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину для участия в "Операции Z"

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного на Украину для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

"Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, добровольцы съехались практически из каждого региона страны. Для успешного выполнения задачи региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.

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Ранее Рамзан Кадыров поблагодарил казачий полк за участие в спецоперации на Украине. Он обратил внимание, что в "Операции Z" сражаются чеченцы, казаки, русские, лакцы, ингуши, осетины и другие бойцы из разных регионов нашей страны.

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Кадр видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков
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