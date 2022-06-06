Новая группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину для участия в "Операции Z"
Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного на Украину для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова
"Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе", — написал он в телеграм-канале.
По словам Кадырова, добровольцы съехались практически из каждого региона страны. Для успешного выполнения задачи региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.
Ранее Рамзан Кадыров поблагодарил казачий полк за участие в спецоперации на Украине. Он обратил внимание, что в "Операции Z" сражаются чеченцы, казаки, русские, лакцы, ингуши, осетины и другие бойцы из разных регионов нашей страны.
Кадр видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова