Новая группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину для участия в "Операции Z"

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного на Украину для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

"Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это в основном готовые специалисты, которые прошли всю необходимую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, добровольцы съехались практически из каждого региона страны. Для успешного выполнения задачи региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова обеспечил добровольцев современным вооружением и экипировкой.