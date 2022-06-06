ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2022, 10:20

Песков: В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации РФ на Украине

В Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков, сообщающих, что специальная военная операция России на Украине идёт весьма успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны", — отметил представитель Кремля.

Лавров заявил, что освобождение Донбасса является безусловным приоритетом спецоперации
Лавров заявил, что освобождение Донбасса является безусловным приоритетом спецоперации

А ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что специальная военная операция на Украине уже достигла успехов и продолжится, пока не будут выполнены все заявленные цели. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым меры по ускорению темпов СВО.

BannerImage

ТАСС/Владимир Гердо

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar