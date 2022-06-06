Песков: В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации РФ на Украине
В Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков, сообщающих, что специальная военная операция России на Украине идёт весьма успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны", — отметил представитель Кремля.
А ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что специальная военная операция на Украине уже достигла успехов и продолжится, пока не будут выполнены все заявленные цели. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым меры по ускорению темпов СВО.
ТАСС/Владимир Гердо