Песков: В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода спецоперации РФ на Украине

В Кремле разделяют оптимистичный настрой аналитиков, сообщающих, что специальная военная операция России на Украине идёт весьма успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оптимизм мы, безусловно, разделяем. Но что касается деталей — мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны", — отметил представитель Кремля.