Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад и рассказала о работе по возвращению из плена российских военных, а также о защите прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.

По словам омбудсмена, с 24 февраля она получила более трёх тысяч обращений в защиту нарушенных Киевом прав мирных жителей и военнослужащих. Москалькова также пожаловалась, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал Москву о посещении российских пленных.

Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению из плена российских военных. Видео © LIFE

"Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации. Я со своей стороны посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное бельё, питание, медицинское обслуживание", — рассказала Москалькова.