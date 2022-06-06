Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению из плена российских военных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину ежегодный доклад и рассказала о работе по возвращению из плена российских военных, а также о защите прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.
По словам омбудсмена, с 24 февраля она получила более трёх тысяч обращений в защиту нарушенных Киевом прав мирных жителей и военнослужащих. Москалькова также пожаловалась, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал Москву о посещении российских пленных.
Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению из плена российских военных. Видео © LIFE
"Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации. Я со своей стороны посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное бельё, питание, медицинское обслуживание", — рассказала Москалькова.
Она даже провела личный приём украинских военных и по их просьбе связалась с их родственниками.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Международному Комитету Красного Креста с просьбой помочь ей или её представителям посетить российских военнопленных, которых удерживают на Украине. В МККК пообещали в кратчайшие сроки предоставить омбудсмену ответ и признали, что затянули с реакцией.
LIFE