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Опубликовано 24 мая 2022, 03:58
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МККК отреагировал на запрос Москальковой по российским военнопленным

Российский омбудсмен просила ранее Красный Крест помочь добиться посещения пленных на Украине, и в организации признали, что затянули с ответом.

Международный Комитет Красного Креста пообещал в кратчайшие сроки предоставить уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой ответ на её запрос по российским военнопленным на Украине. В организации признали, что затянули с реакцией.

"Да, мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки", — приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы МККК.

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Там добавили, что в рамках своего мандата представители Красного Креста посещают военнопленных, относящихся к обеим сторонам.

Как сообщал Лайф, ранее Москалькова попросила Красный Крест помочь добиться посещения российских пленных на Украине. Она выразила надежду на то, что комитет не будет руководствоваться двойными стандартами, как это делают сейчас многие международные структуры.

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icrc.org

Андрей Григорьев
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