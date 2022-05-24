МККК отреагировал на запрос Москальковой по российским военнопленным

Российский омбудсмен просила ранее Красный Крест помочь добиться посещения пленных на Украине, и в организации признали, что затянули с ответом.

Международный Комитет Красного Креста пообещал в кратчайшие сроки предоставить уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой ответ на её запрос по российским военнопленным на Украине. В организации признали, что затянули с реакцией.

"Да, мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки", — приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы МККК.

Там добавили, что в рамках своего мандата представители Красного Креста посещают военнопленных, относящихся к обеим сторонам.