РИА: Раскрыта сеть украинских Telegram-чатов для наведения ударов

Задержанный участник одной из таких переписок рассказал, что с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении войск РФ и ДНР.

Российским силовикам удалось раскрыть деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых погибали военнослужащие ВС РФ и бойцы из ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники в силовых структурах. Информацию также подтвердил задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.

"В небольших городах типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций "украинского патриота", попадали на заметку спецслужб", — приводит агентство слова представителя российских силовых структур.

Среди задержанных участников таких чатов оказался житель города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Населённый пункт находится под контролем РФ. Он сообщил, что в начале апреля получил приглашение через Telegram в закрытый чат украинских спецслужб. По его словам, ему пришло сообщение со ссылкой на группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Он вступил в неё и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении войск РФ и ДНР.

Как утверждает Чуприна, куратор из СБУ или ВСУ периодически присылал сообщения, что благодаря отправленной им информации нанесены ракетно-бомбовые удары, в результате которых якобы были убиты российские военные и бойцы из ДНР. Задержанный уточнил, что работа участников группы заключалась в сборе разведданных о передвижениях подразделений армий России и ДНР и местах расположения личного состава, по которым затем наносились артиллерийские и ракетные удары. Он добавил, что руководили такими группами в соцсети боевики "Правого сектора"*, Чуприна встречался с двумя — Игорем, которого, как заявляет, знал ранее в лицо, но не по фамилии, и Максимом, с которым прежде не был знаком.

"Что нового произошло на территории, может, что нового заехало, может, уехало что-то новое, что неизвестно было, — вот это их очень интересовало. Это было в 20-х числах апреля", — поведал задержанный участник шпионской сети.

Кроме того, ему ставились задачи по сбору информации о социально-политической обстановке в Новой Каховке. Чуприна признался, что сожалеет о том, что вступил в эту группу.

Лайф ранее писал, что известный нацист из США Кент Маклеллан, который, по ряду данных, мог быть участником боёв на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил, что стал гражданином Украины.