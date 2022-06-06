ВКС РФ уничтожили завод в Харьковской области, где ремонтировалась украинская бронетехника
Высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Цеха располагались на окраине населённого пункта Лозовая в Харьковской области.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники, сообщили в военном ведомстве.
А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении ракетами воздушного базирования центра артподготовки ВСУ в Сумской области, где обучали украинских бойцов эксплуатации 155-миллиметровых гаубиц М777.