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Опубликовано 6 июня 2022, 08:16

ВКС РФ уничтожили завод в Харьковской области, где ремонтировалась украинская бронетехника

Высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Цеха располагались на окраине населённого пункта Лозовая в Харьковской области.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники, сообщили в военном ведомстве.

Российские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта ВСУ и узел связи
Российские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта ВСУ и узел связи

А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении ракетами воздушного базирования центра артподготовки ВСУ в Сумской области, где обучали украинских бойцов эксплуатации 155-миллиметровых гаубиц М777.

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VK / Министерство обороны / Иосиф Зальцман

Алексей Берковиц
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